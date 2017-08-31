Казино Вулкан представило игры от автора лучшей игровой разработки по итогам 2016 года

После того, как индустрия азартных развлечений пришла в Интернет, поклонники этого вида развлечений получили действительно огромные возможности.

Сегодня в Сети представлен ассортимент игр на любой вкус - от привычных классических слотов, до игровых автоматов с современной 3D графикой. Однако на этом производители не останавливаются, регулярно предлагая искушенному пользователю новые оригинальные аппараты.

Вулкан казино также постоянно радует своих посетителей новинками от ведущих производителей игрового софта. Так, в ассортименте игр виртуального клуба сегодня представлены и оригинальные игровые автоматы от одного из лучших поставщиков ПО для онлайн-казино - компании NetEnt.

История успеха

Родиной Net Entertainment является Швеция, где в 1996 году (одной из первых в индустрии) она начала выпуск софта для азартных игр. Однако мировая слава пришла к ней позднее - в 2000-х, с распространением и стремительным развитием сферы онлайн-игр. NetEnt одной из первых запустила в интернет игровой софт, не требующий скачивания. Этот прорыв обеспечил игровой платформе компании существенный приток пользователей. И по сегодня данный производитель входит в число ведущих на рынке, а его новые слоты постоянно удивляют оригинальностью и новыми технологиями. Так, один из новых слотов компании Guns N' Roses признан лучшей игрой по итогам 2016 года.

Новинки 2017 года

В этом году данный производитель также отметился немалым количеством интересных новинок, с которыми можно бесплатно познакомиться на сайте Lucky-Vulcan.com (https://lucky-vulcan.com/lotteries). Среди наиболее интересных игр от NetEnt 2017 года стоит назвать Hansel and Gretel, посвященной всем известной детской сказке. Наряду с интересной графикой, отличным функционалом и анимацией, игровой автомат удивит простотой управления и высоким уровнем возврата.

Batterfly Staxx также входит в число лучших новинок текущего года. Этот виртуальный слот порадует любителей прекрасного, ведь его отличает расслабляющая музыка, чрезвычайно красочная анимация и утонченная графика. Также популярность игровому автомату заслужил и неплохой набор опций, в том числе, фри-спины, респины, скаттеры и т.д. Ну и, конечно же, данный слот имеет неплохие показатели возврата, что порадует любителей азарта.

Многие виртуальные слоты от NetEnt сегодня доступны и с помощью мобильных приложений, что только добавляет популярности софту этого производителя.