Первую игру мирового первенства хоккею Беларусь проведет с действующими чемпионами

Соревнования пройдут в Копенгагене и Хернинге (Дания) с 4 по 20 мая. Сборная нашей страны отнесена в группу А. Белорусские хоккеисты сыграют со сборными России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии. Матчи группы А будут проходить в Копенгагене на Royal Arena, сообщает БЕЛТА.
Первый матч на чемпионате наши хоккеисты проведут против действующих чемпионов мира – сборной Швеции.
Игра состоится 4 мая в 21.15. Далее белорусы сыграют с французами (5 мая в 17.15), россиянами (7 мая в 17.15), швейцарцами (9 мая в 17.15), чехами (11 мая в 21.15), австрийцами (12 мая в 17.15), словаками (15 мая в 17.15).
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