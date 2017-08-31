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«Реал» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 09 августа 2017

АА

В матче, проходившем в македонской столице Скопье, «сливочные» одолели «Манчестер Юнайтед»- 2:1.

«Реал» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

uefa.com

«Реал» выступал в этом матче как обладатель  Кубка Чемпионов, «МЮ» - Кубка УЕФА.  

Счет в игре открыл на 24-й минуте Казимиро – 1:0. Во втором тайме на 52-й минуте Иско укрепил преимущество мадридцев – 2:0.

Представителям «Туманного Альбиона» удалось  забить гол престижа. На 62-й минуте отличился Ромело Лукаку – 2:1.    

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