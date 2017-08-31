«Реал» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
ЕЖЕДНЕВНИК, 09 августа 2017
В матче, проходившем в македонской столице Скопье, «сливочные» одолели «Манчестер Юнайтед»- 2:1.
uefa.com
«Реал» выступал в этом матче как обладатель Кубка Чемпионов, «МЮ» - Кубка УЕФА.
Счет в игре открыл на 24-й минуте Казимиро – 1:0. Во втором тайме на 52-й минуте Иско укрепил преимущество мадридцев – 2:0.
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