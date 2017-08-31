В Беларуси появилась федерация фридайвинга

Целью деятельности данного общественного объединения является развитие и популяризации фридайвинга в Республике Беларусь, создание благоприятных условий для раскрытия физических и творческих возможностей спортсменов, тренеров и других членов этого общественного объединения, говорится в сообщении Минюста.

Фридайвинг – это свободное погружение под воду с задержкой дыхания.