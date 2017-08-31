«Хоккейные пивовары»: пивзавод и хоккейный клуб решили варить первое фанатское пиво
Спорт
11 августа 2017
АА
Хмель, солод и вода для нового пива «Fan Brew» перед варкой побывали «на льду», чтобы фанаты «зарядили» их своими эмоциями от игры
Бренд «Аливария» совместно с хоккейным клубом «Динамо-Минск» запустил варку первого фанатского пива под брендом «Аливария Десятка», в создании которого приняли участие главные болельщики клуба, сообщает БЕЛТА. Пиво поступит в продажу в конце августа — специально к новому игровому сезону.
Из тысяч болельщиков ХК «Динамо-Минск» были выбраны трое самых преданных, которые смогли попасть на закрытую тренировку клуба. Хмель, солод и вода для нового пива «Fan Brew» перед варкой побывали «на льду», чтобы фанаты «зарядили» их своими эмоциями от игры, а затем отправились на «Оливарию», где за них взялись профессиональные пивовары — первой символические ингредиенты встретила главный пивовар Наталья Орлова, а запустили производство сами болельщики.
«Фанатское пиво от «Аливарии» отлично подходит для того, чтобы провести время с друзьями за просмотром хоккейного матча, — рассказывает главный пивовар «Оливарии» Наталья Орлова. — Цикл производства был запущен прямо сегодня, и через две недели увидит свет первая партия пива, сваренная самими болельщиками — попробовать ее можно будет на первой игре в новом сезоне».
Бренд «Аливария» поддерживает хоккейный клуб «Динамо-Минск» на протяжении нескольких лет: два года назад был запущен первый специальный хоккейный сорт «Аливария Десятка», в создании которого принимали участие хоккеисты «Динамо-Минск» Андрей Михалев и Евгений Ногачев.
Создание пива к новому игровому сезону стало доброй традицией «Оливарии» — в прошлом году «Аливария Десятка» появилась в особенной упаковке с хоккеистом на этикетке, а вот пиво, которое варили сами фанаты, на заводе выпускают впервые. Фанатское пиво от «Аливарии» выйдет лимитированной серией и поступит в продажу 23 августа — в день первого домашнего матча хоккейного клуба «Динамо-Минск» в сезоне КХЛ 2017/2018.
Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу, где обвиняемым проходил 32-летний тренер по боксу СДЮШР. Он признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси.
Борисовскому БАТЭ по результатам прошедшей в пятницу жеребьевки группового турнира Лиги Европы достался лондонский «Арсенал», немецкий «Кельн» и выбившая из розыгрыша российский «Краснодар» сербская «Црвена Звезда».
Белорусский БАТЭ выиграл дома у чешской «Славии», но покидает Лигу Чемпионов после третьего квалификационного раунда. Роковым для борисовчан стал «домашний» гол, пропущенный в конце первого тайма – 2:1.
Торговые наценки до 200%, закупка продуктов по ценам в двое выше рыночной, недовложения и хищения, продажа продуктов с истекшим сроком годности - это далеко не весь перечь нарушений, выявленных при проверке организации школьного питания.