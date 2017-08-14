Тематические новости

Корниленко останется в «Крыльях Советах» еще на год

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 12 августа 2017

АА

Руководство ФК «Крылья Советов» и 34-летний белорусский футболист Сергей Корниленко подписали соглашение о сотрудничестве.

Корниленко останется в «Крыльях Советах» еще на год

Kc-camapa.ru

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Действующий контракт продлен еще на один год»,- говорится в сообщении.

За «Крылья Советов» Корниленко, играющий под восьмым номером, выступает с 2011 года. За это время он сыграл за команду 153 матча и забил 39 мячей.

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Спорт»
Блогеры