Корниленко останется в «Крыльях Советах» еще на год

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Действующий контракт продлен еще на один год»,- говорится в сообщении.

За «Крылья Советов» Корниленко, играющий под восьмым номером, выступает с 2011 года. За это время он сыграл за команду 153 матча и забил 39 мячей.