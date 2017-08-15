Белорусский специалист назначен главным тренером «Анжи»

Будучи футболистом Скрипченко выступал с 1992 по 2007 годы в чемпионатах Беларуси и России. В России он играл, в частности, за ЦСКА и «Уралан».

Кроме того, Вадим Скрипченко имеет в активе матчи в составе национальной сборной Беларуси.В качестве тренера и главного тренера Вадим Скрипченко работал в клубах БАТЭ, «Минск», «Кубань», «Урал». Последним его клубом были «Крылья Советов», которые в прошлом году покинули высшее первенство России.