«Крумкачи» застряли в «черном списке» неплательщиков
Спорт
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 августа 2017
АА
Владельцы футбольного клуба «Крумкачи» не платят не только футболистам, которые по этой причине массово отказываются выступать, но в бюджет.
Zviazda.by
На протяжении последних нескольких мясяцев проект Дениса Шунто и его партнеров регулярно фигурирует в списке неплательщиков в бюджет.
Не стал исключением и июль. Согласно данным на 1 августа, ФК «Крумкачи» вновь должны казне.
Среди других известных неплательщиков на это число в списках должников находятся «Связьинформсервис», «Интэкс», «Белатра», Белорусская республиканская федерация фехтования, «Лект», «Ракан –Крупяной дом», «РапаТорг», «Лада ОМС-Инжениринг» и «ЛадаХотелс».
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