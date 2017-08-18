«Крумкачи» застряли в «черном списке» неплательщиков

Владельцы футбольного клуба «Крумкачи» не платят не только футболистам, которые по этой причине массово отказываются выступать, но в бюджет.

На протяжении последних нескольких мясяцев проект Дениса Шунто и его партнеров регулярно фигурирует в списке неплательщиков в бюджет.

Не стал исключением и июль. Согласно данным на 1 августа, ФК «Крумкачи» вновь должны казне.

Среди других известных неплательщиков на это число в списках должников находятся «Связьинформсервис», «Интэкс», «Белатра», Белорусская республиканская федерация фехтования, «Лект», «Ракан –Крупяной дом», «РапаТорг», «Лада ОМС-Инжениринг» и «ЛадаХотелс».