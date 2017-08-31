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На энтузиазме. "Крумкачы" неожиданно победили БАТЭ

Спорт

21 августа 2017

АА

Несмотря на финансовые трудности, испытываемые клубом, в воскресенье "Крумкачы" сенсационно победили БАТЭ.

На энтузиазме. "Крумкачы" неожиданно победили БАТЭ

фото: minsknews.by

Матч между командами прошел в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге .

Счет игры - 3:2 в пользу «Крумкачей». Голы забили Филипп Иванов и Александр Филанович. Во втором тайме счет сравнялся, однако дальний удар Владислава Иванова на 68-й минуте подвел итог победного для «Крумкачей» матча.

Как писал Ежедневник, клуб хронически испытывает финансовые трудности, попадая в число должников перед бюджетом. 

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