На энтузиазме. "Крумкачы" неожиданно победили БАТЭ

Несмотря на финансовые трудности, испытываемые клубом, в воскресенье "Крумкачы" сенсационно победили БАТЭ.

Матч между командами прошел в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге .

Счет игры - 3:2 в пользу «Крумкачей». Голы забили Филипп Иванов и Александр Филанович. Во втором тайме счет сравнялся, однако дальний удар Владислава Иванова на 68-й минуте подвел итог победного для «Крумкачей» матча.

Как писал Ежедневник, клуб хронически испытывает финансовые трудности, попадая в число должников перед бюджетом.