На энтузиазме. "Крумкачы" неожиданно победили БАТЭ
Спорт
21 августа 2017
АА
Несмотря на финансовые трудности, испытываемые клубом, в воскресенье "Крумкачы" сенсационно победили БАТЭ.
фото: minsknews.by
Матч между командами прошел в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге .
Счет игры - 3:2 в пользу «Крумкачей». Голы забили Филипп Иванов и Александр Филанович. Во втором тайме счет сравнялся, однако дальний удар Владислава Иванова на 68-й минуте подвел итог победного для «Крумкачей» матча.
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