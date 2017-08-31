Азаренко подтвердила отказ от участия в US Open из-за семейных проблем

Белорусская теннисистка официально заявила о снятии с открытого чемпионата США по теннису.

«С грустью сообщаю, что не смогу принять участие на US Open в связи с ситуацией, сложившейся в моей семье. Сейчас я вынуждена заниматься разрешением неурядиц», - пояснила Азаренко. Место Виктории Азаренко в основной сетке займет японка Миса Эгучи, пишет TUT.BY.

Как известно, причиной такого неприятного поворота в карьере Виктории стала тяжба с отцом ее ребенка, который настаивает на запрете вывозить сына из Калифорнии. Американский судьбя отказался передавать дело об опекунстве над 8-месячным сыном Азаренко в Беларусь.

Не исключено, что адвокаты Азаренко будут подавать иски о нанесении материального ущерба. Виктория пропустила турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет 10 миллионов долларов.

