Азаренко подтвердила отказ от участия в US Open из-за семейных проблем
Спорт
22 августа 2017
АА
Белорусская теннисистка официально заявила о снятии с открытого чемпионата США по теннису.
фото: Prosports.kz
«С грустью сообщаю, что не смогу принять участие на US Open в связи с ситуацией, сложившейся в моей семье. Сейчас я вынуждена заниматься разрешением неурядиц», - пояснила Азаренко. Место Виктории Азаренко в основной сетке займет японка Миса Эгучи, пишет TUT.BY.
Как известно, причиной такого неприятного поворота в карьере Виктории стала тяжба с отцом ее ребенка, который настаивает на запрете вывозить сына из Калифорнии. Американский судьбя отказался передавать дело об опекунстве над 8-месячным сыном Азаренко в Беларусь.
Не исключено, что адвокаты Азаренко будут подавать иски о нанесении материального ущерба. Виктория пропустила турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет 10 миллионов долларов.
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