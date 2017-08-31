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В Борисов едут Венгер и «Арсенал»

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 25 августа 2017

АА

Борисовскому БАТЭ по результатам прошедшей в пятницу жеребьевки группового турнира Лиги Европы достался лондонский «Арсенал», немецкий «Кельн» и выбившая из розыгрыша российский «Краснодар» сербская «Црвена Звезда».

В Борисов едут Венгер и «Арсенал»

Smotrisport.tv

Борисовский БАТЭ, обыгравший в плей-офф украинскую «Александрию»,  попал в одну из сильнейших групп турнира — H. Соперниками борисовчан будут английский «Арсенал», немецкий «Кельн» и сербская «Црвена звезда».

По итогам жеребьевки было сформировано  еще 11 групп.

Группа A: «Вильярреал», «Маккаби» Тель-Авив, «Астана», «Славия» Прага.

Группа B: «Динамо» Киев, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу».

Группа C: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул».

Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины.

Группа E: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон».

Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Фастав Злин».

Группа G: «Виктория» Пльзень, «Стяуа», «Хапоэль» Беер-Шева, «Лугано».

Группа I: «Ред Булл Зальцбург», «Марсель», «Витория Гимараэш», «Коньяспор».

Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд».

Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюлте Варегем», «Витесс».

Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».

В следующий раунд выйдут две лучшие команды.

 
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