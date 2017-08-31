В Борисов едут Венгер и «Арсенал»

Борисовскому БАТЭ по результатам прошедшей в пятницу жеребьевки группового турнира Лиги Европы достался лондонский «Арсенал», немецкий «Кельн» и выбившая из розыгрыша российский «Краснодар» сербская «Црвена Звезда».
Smotrisport.tv
Борисовский БАТЭ, обыгравший в плей-офф украинскую «Александрию», попал в одну из сильнейших групп турнира — H. Соперниками борисовчан будут английский «Арсенал», немецкий «Кельн» и сербская «Црвена звезда».
По итогам жеребьевки было сформировано еще 11 групп.
Группа A: «Вильярреал», «Маккаби» Тель-Авив, «Астана», «Славия» Прага.
Группа B: «Динамо» Киев, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу».
Группа C: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул».
Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины.
Группа E: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон».
Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Фастав Злин».
Группа G: «Виктория» Пльзень, «Стяуа», «Хапоэль» Беер-Шева, «Лугано».
Группа I: «Ред Булл Зальцбург», «Марсель», «Витория Гимараэш», «Коньяспор».
Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд».
Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюлте Варегем», «Витесс».
Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».
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