Белорусская гимнастка Екатерина Галкина заняла четвертое место на ЧМ в Италии

Белоруска Екатерина Галкина заняла четвертое место в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Как сообщает БЕЛТА, в первый день соревнований в финале этой дисциплины лидер национальной команды показала результат 17,600 балла. Также она стала пятой в упражнении с мячом - 17,800.

Золотую награду, выступая с обручем, завоевала россиянка Дина Аверина - 19,100 балла, на вторую ступень пьедестала поднялась ее сестра Арина Аверина - 19,000. Бронзовая медаль досталась японской грации Кахо Минагаве - 17,700. Не удалось побороться за места на пьедестале и молодой белорусской гимнастке Алине Горносько, в композиции с мячом она заняла 11-е место с результатом 16,250. В дисциплине с обручем наша грация расположилась на 10-й позиции итогового протокола - 16,650.

Чемпионат мира в Италии продолжится борьбой за медали в отдельных упражнениях с булавами и лентой, также определятся финалистки в индивидуальном многоборье. Участие в мировом форуме в Пезаро принимают около 300 граций из 45 стран. Ранее здесь девять раз проходили этапы Кубка мира.

Завершатся соревнования 3 сентября. На предыдущем мировом форуме в Штутгарте представительницы Беларуси завоевали 3 награды - одну серебряную и две бронзовые. Мелитина Станюта получила бронзовые награды в индивидуальном многоборье и в упражнении с мячом. Также вместе с Екатериной Галкиной, Ариной Шарапой и Анной Божко она выиграла серебряные медали в состязаниях команд. В общекомандном медальном зачете белоруски заняли третье место.