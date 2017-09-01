Беларусь подписала контракт на проведение Евроигр-2019

Контракт на проведение в 2019 году в Минске II Европейских игр подписан в пятницу между представителями Беларуси и Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Глава Мингорисполкома Андрей Щорец отметил, что белорусская столица обладает большой спортивной инфраструктурой, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня. В свою очередь, и.о. президента ЕОК Янез Кочиянчич назвал выбор Минска в качестве места проведения очередных Евроигр «великолепным», подчеркнув, что Беларусь уже имеет опыт проведения международных соревнований крупного масштаба.

Контракт состоит из 10 глав и содержит информацию об основных принципах проведения Евроигр, продаже билетов, приеме гостей и аккредитации, гостевом размещении, церемонии открытия и других аспектах,, сообщает ТАСС.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось в октябре прошлого года в Минске.

На Евроигры в нашу страну приедут более 4 тыс. спортсменов. С 21 по 30 июня атлеты разыграют 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. В 10 дисциплинах спортсмены постараются выполнить квалификационные нормативы, дающие право на участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

"В целях выполнения олимпийских квалификационных нормативов и требований для участия спортсменов в Олимпиаде 2020 года ЕОК рассматриваются соревнования в программе Евроигр по бадминтону, боксу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, стрельбе из лука, стрельбе (пулевой и стендовой), настольному теннису", - уточнили в НОК Беларуси.

Европейские игры являются региональными международными комплексными спортивными соревнованиями среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под эгидой Европейских олимпийских комитетов.

Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку (Азербайджан).