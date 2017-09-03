Белорусы вновь получили от шведов 0:4

Детские ошибки игроков белорусской сборной и беззубость в атаке оставили сборную Швеции в борьбе за путевку на ЧМ-2018 в Россию.

Начало встречи, на которую по сравнению с предыдущей игрой с Люксембургом тренер белорусов Криушенко выставил семь новых игроков, вселило некоторый оптимизм. Белорусы уверенно контролировали мяч и не давали шведам проходить на свою половину. Апогеем стал дальний удар Балановича – мяч прошел недалеко от шведских ворот.

Но ко второй двадцатиминутке шведы приноровились и воспользовались и несыгранностью белорусов, и рискованной схемой в три защитника, избранной тренерским штабом сборной Беларуси.

Сначала на 18-й минуте ошибся Бурко: он не уследил за выскочившим к белорусским воротам Фосбергом, и тот легко обыграл Черника и сделал счет 0:1.

На 24-й минуте защитники сборной Беларусь затеяли перепасовку у своих ворот и ошибся Сиваков, у которого отобрал мяч Нюман и отправил второй мяч в ворота хозяев – 0:2.

На 37-минуте шведы повторили свой первый гол – забросом за спины защитников Беларуси вновь воспользовался Форсберг – 0:3.

Во втором тайме игра успокоилась, но шведы имели больше моментов, чтобы увеличить счет, нежели белорусы - сократить. На 84-й минуте защитник «Краснодара» Гранквист реализовал пенальти, назначенный за снос Черником шведского игрока, и сделал счет – 0:4. С таким же счетом несколько месяцев назад сборная Швеции выиграла белорусов у себя дома.

Теперь в своей группе, в которой сборная Беларусь давно лишилась всех шансов на борьбу, ей осталось провести два матча. После 0:1 Люксембургу и 0:4 Швеции и их исход может быть еще более кошмарный для этой сборной. 7 октября сборная Беларусь встретится на своем поле с Нидерландами, а 10 октября наших земляков ждет в гости Франция.