Какая боль: минское «Динамо» из пяти матчей проигрывает на старте КХЛ в пятый раз
ЕЖЕДНЕВНИК, 03 сентября 2017
Хоккеисты минского «Динамо» крайне неудачно стартовали в очередном розыгрыше КХЛ . В субботу они по буллитам (0:1) уступили московскому «Спартаку».
5min.by
Это пятое поражение в пяти играх. Таким образом, с двумя очками они занимают последнее, 13-е место, в дивизионе «Запад».
До этого «Динамо» под руководством нового тренера Горди Дуайера проиграло «Йокериту» (1:6), «Витязю» (0:1), ЦСКА (1:2 по буллитам) и «Словану» (2:4).
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