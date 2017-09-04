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Три медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Спорт

04 сентября 2017

АА

Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе Кубке мира категории Challenge по спортивной гимнастике, который завершился в болгарской Варне.

Три медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

фото: НОК

Андрей Лиховицкий выиграл этап Кубка мира категории Challenge по спортивной гимнастике в упражнении на коне, передает БЕЛТА

Для белорусского гимнаста выступление в Варне — первый старт в новом сезоне. В квалификации он показал третий результат, а в финале получил самые высокие баллы среди восьми атлетов — 14,600.

Второе место занял француз Сирил Томмазон — 14,100, бронзовая награда в активе Якова Влахека из Хорватии — 13,900. 

В опорном прыжке на пьедестал почета поднялись белорусы Павел Булавский и Илья Яковлев.

Выступление Павла Булавского судьи оценили в 14,625 балла (второе место), а Илья Яковлев стал третьим с результатом 14,300 балла. Победил в этом упражнении призер Олимпиады в Лондоне Игорь Радивилов из Украины — 15,000.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира по спортивной гимнастике, который с 2 по 8 октября примет канадский Монреаль.

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