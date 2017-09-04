Три медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе Кубке мира категории Challenge по спортивной гимнастике, который завершился в болгарской Варне.

Андрей Лиховицкий выиграл этап Кубка мира категории Challenge по спортивной гимнастике в упражнении на коне, передает БЕЛТА.

Для белорусского гимнаста выступление в Варне — первый старт в новом сезоне. В квалификации он показал третий результат, а в финале получил самые высокие баллы среди восьми атлетов — 14,600.

Второе место занял француз Сирил Томмазон — 14,100, бронзовая награда в активе Якова Влахека из Хорватии — 13,900.

В опорном прыжке на пьедестал почета поднялись белорусы Павел Булавский и Илья Яковлев.

Выступление Павла Булавского судьи оценили в 14,625 балла (второе место), а Илья Яковлев стал третьим с результатом 14,300 балла. Победил в этом упражнении призер Олимпиады в Лондоне Игорь Радивилов из Украины — 15,000.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира по спортивной гимнастике, который с 2 по 8 октября примет канадский Монреаль.