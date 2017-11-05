Беларусь проиграла Франции и заняла место Люксембурга на дне таблицы

Несмотря на яркую игру против французов в Париже, закончившуюся со счетом 1:2, выступление в этом отборе национальной сборной стало одним из худших в истории. Беларусь заняла последнее место в группе, пропустив вперед даже Люксембург.

Потеряв из-за дисквалификации нескольких игроков основного состава, включая Балановича, Риоса и Савицкого, рулевой белорусской сборной Криушенко впервые выпустил на поля «горняка» Ковалева. Он стал автором первого опасного момента у ворот Ллориса. Французы, как и ожидалось, доминировали на поле, но до 20-й минуты ничего опасного из этого не смогли извлечь. В течение 17-й и 18-й минут сборная трехцветных дважды перспективно подавала угловые, а на 19-й минуте Чернику помогла перекладина.

На 27-й минуте Гризманн вышел один на один и пробил белорусского кипера – 0:1. Через шесть минут срезку Драгуна использовал и сумел отличиться один из лучших снайперов французской сборной Жиру – 0:2. Казалось, белорусов ждет разгром. Но этого не произошло. На 44-й минуте красивую комбинацию сборной Беларуси завершил Сарока – 1:2.

Второй тайм белорусы провели на подъеме. Лидерами стали Максим Володько и Стасевич. На 64-й минуте мог оформлять дубль Сарока, но из выгодной позиции пробил мимо. Он же на уже добавленной четвертой минуте мог все-таки свести матч к ничьей. Но в итоге французы выиграли, заняли первое место в группе и едут в Россию.

Через стыковые матчи пробиться на ЧМ-2018 попробует Швеция, которая, хотя и проиграла Голландии (0:2), но заняла второе место. А вот горькой пилюлей для Беларуси, ярко проведшей два последних матча с Голландией и Францией, стало дно группы. Белорусы заменили на нем традиционного обитателя Люксембург, который провел один из лучших отборов в своей истории. В последнем матче представители Великого Герцогства сыграли вничью с болгарами (1:1) и на одно очко опередили сборную Беларусь в турнирной таблице.