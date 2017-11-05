Белорус Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера клуба КХЛ

Как сообщает официальный сайт клуба, Андриевский 146 раз выводил «Адмирал» на матчи чемпионата КХЛ. Под его руководством клуб одержал 66 побед, потерпел 80 поражений. Отмечается, что Андриевский – первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший «Адмирал» клуб в плей-офф.

Команда из Владивостока занимает 12-е место в Восточной конференции, пишет TUT.BY.Результаты клуба не устраивают ее руководство.

На посту главного тренера команды Андриевского сменит его помощник шведский тренер Фредрик Стиллман.

Ранее Андриевский руководил хоккейными клубами "Гомель" и "Динамо-Минск".