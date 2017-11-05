Белорус Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера клуба КХЛ
Спорт
10 октября 2017
АА
Александр Андриевский возглавлял хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока.
фото: tut.by
Как сообщает официальный сайт клуба, Андриевский 146 раз выводил «Адмирал» на матчи чемпионата КХЛ. Под его руководством клуб одержал 66 побед, потерпел 80 поражений. Отмечается, что Андриевский – первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший «Адмирал» клуб в плей-офф.
Команда из Владивостока занимает 12-е место в Восточной конференции, пишет TUT.BY.Результаты клуба не устраивают ее руководство.
На посту главного тренера команды Андриевского сменит его помощник шведский тренер Фредрик Стиллман.
Ранее Андриевский руководил хоккейными клубами "Гомель" и "Динамо-Минск".
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