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Белорус Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера клуба КХЛ

Спорт

10 октября 2017

АА

Александр Андриевский возглавлял хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока.

Белорус Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера клуба КХЛ

фото: tut.by

Как сообщает официальный сайт клуба, Андриевский 146 раз выводил «Адмирал» на матчи чемпионата КХЛ. Под его руководством клуб одержал 66 побед, потерпел 80 поражений. Отмечается, что Андриевский – первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший «Адмирал» клуб в плей-офф. 

Команда из Владивостока занимает 12-е место в Восточной конференции, пишет TUT.BY.Результаты клуба не устраивают ее руководство.

 На посту главного тренера команды Андриевского сменит  его помощник шведский тренер Фредрик Стиллман.

Ранее Андриевский руководил хоккейными клубами "Гомель" и "Динамо-Минск". 

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