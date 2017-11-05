Половина финалистов ЧМ-2018 есть, сборная Украины не поедет на мундиаль в Россию
Спорт
ЕЖЕДНЕВНИК,
10 октября 2017
АА
Определилась половина команд, которые едут на ЧМ-2018 в Россию. Украинцы, уступив Хорватии, оказались за бортом главного футбольного турнира четырехлетия.
sport.unian.net
Сегодня вечером,10 ноября, будут определены победители групп в Европе, которые пополнят список участников ЧМ-2018. Также станут известны команды, которые со вторых мест поспорят за путевку в Россию в стыковых матчах.
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