Половина финалистов ЧМ-2018 есть, сборная Украины не поедет на мундиаль в Россию

Определилась половина команд, которые едут на ЧМ-2018 в Россию. Украинцы, уступив Хорватии, оказались за бортом главного футбольного турнира четырехлетия.

Сегодня вечером,10 ноября, будут определены победители групп в Европе, которые пополнят список участников ЧМ-2018. Также станут известны команды, которые со вторых мест поспорят за путевку в Россию в стыковых матчах.

На сегодняшний день участие в ЧМ-2018 вместе с хозяевами турнира себе гарантировали 17 сборных. Это - Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия и Сербия.

Всего в турнире примут участие 32 сборные.