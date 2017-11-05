В Беларуси суд впервые рассмотрел дело о договорных футбольных матчах

Ряд футболистов и организаторов обвинялись по 253-й статье УК РБ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов), сообщает TUT.BY.

Обвиняемыми по делу являлись следующие футболисты и тренеры: Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский (тренер), Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко (тренер-администратор), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (все — «Луч»), а также бывший футболист Вячеслав Замара и экс-баскетболист из Украины Ярослав Лемик. Сыроквашко, Замара, Лемик и Маковский передавали деньги футболистам.

Замаре и Сыроквашко суд назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года каждому.

Маковскому — основное наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года.

Лемик приговорен к штрафу в размере 4 тыс. базовых величин (около 92 тыс. рублей).

Футболистов суд наказал штрафами на суммы от 400 до 1,2 тыс. базовых величин (это от 9,2 до 27,6 тыс. рублей). Самый большой штраф получил вратарь «Ошмян» Виталий Желудок.

Ряду обвиняемых назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с участием в профессиональных спортивных соревнованиях, на разные сроки в зависимости от их личности, а также характера и степени опасности совершенных деяний.

В Беларуси впервые рассматривалось подобное дело. Не было таких прецедентов и в России. Прокурор Анатолий Кобяк заявил, что информация о российских организаторах матча и футболисте «Ислочи» Александре Алумоне передана в правоохранительные органы РФ. Другие футболисты, участвовавшие в договорных матчах, были помилованы.

Форвард «Ислочи» Александр Лебедев, получивший штраф в размере 800 базовых величин, отметил, что считает наказание очень суровым, особенно учитывая заработки футболистов. Он также предположил, что 90% согласились бы с предложением организаторов договрных матчей, «ведь это немалые деньги, а делать по сути ничего не надо».

