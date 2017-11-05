Футбольная сборная Беларуси опустилась на 91-е место в рейтинге ФИФА
Спорт
16 октября 2017
АА
Сборная Беларуси опустилась на 14 позиций и занимает 91-е место в октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
фото: belta.by
За прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два заключительных матча квалификации ЧМ-2018, уступив сборным Нидерландов (1:3, дома) и Франции (1:2, в гостях). Сейчас в активе белорусов 391 рейтинговый балл. Следующий поединок белорусские футболисты проведут 9 ноября в Ереване против сборной Армении, которая сейчас занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге.
Топ-10 октябрьского рейтинга ФИФА:
1. Германия — 1631 очко,
2. Бразилия — 1619,
3. Португалия — 1446,
4. Аргентина — 1445,
5. Бельгия -1333,
6. Польша — 1323,
7. Франция — 1226,
8. Испания — 1218,
9. Чили — 1173,
10. Перу — 1160.
Из стран бывшего СССР выше других находится национальная команда Украины, занимающая 30-е место.
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