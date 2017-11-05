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Футбольная сборная Беларуси опустилась на 91-е место в рейтинге ФИФА

Спорт

16 октября 2017

АА

Сборная Беларуси опустилась на 14 позиций и занимает 91-е место в октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Футбольная сборная Беларуси опустилась на 91-е место в рейтинге ФИФА

фото: belta.by

За прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два заключительных матча квалификации ЧМ-2018, уступив сборным Нидерландов (1:3, дома) и Франции (1:2, в гостях). Сейчас в активе белорусов 391 рейтинговый балл. Следующий поединок белорусские футболисты проведут 9 ноября в Ереване против сборной Армении, которая сейчас занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге.

Топ-10 октябрьского рейтинга ФИФА:

1. Германия — 1631 очко,

2. Бразилия — 1619,

3. Португалия — 1446,

4. Аргентина — 1445,

5. Бельгия -1333,

6. Польша — 1323,

7. Франция — 1226,

8. Испания — 1218,

9. Чили — 1173,

10. Перу — 1160.

Из стран бывшего СССР выше других находится национальная команда Украины, занимающая 30-е место.

Следующий рейтинг-лист ФИФА опубликует 23 ноября, footballtop.ru.

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