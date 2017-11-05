Осень ознаменовалась выходом в свет большого количества новинок гемблинг-индустрии

Эксперты отрасли выделили среди них несколько наиболее ярких и заслуживающих самого пристального внимания потребителей. В качестве таковых выступили «Восточные богини» от студии Red Rake Gaming, «Врата феи» от разработчика Quickspin, «Бриллиант Русалок» от Play’n GO, «Книга Джунглей» от Yggdrasil Gaming, «Легнда о Шангри-Ла» от крупнейшего производителя NetEnt.

Мировые разработчики не устают удивлять любителей азартных развлечений новинками, которые с каждым годом становятся все более увлекательными, совершенными в плане графики, софта и других значимых моментов. Эксперты отмечают, что новые аппараты ко всему прочему стабильно демонстрируют расширение опциональных возможностей. Если говорить о направлениях основных преобразований, то здесь можно выделить следующие. Прежде всего, разработчики не боятся увеличивать количество линий выплат на барабанах. Далее ценным оказывается тот факт, что производители не скупятся на бонусные игры, а также расширяют функции уже привычных специальных символов, таких как Скаттер и Вайлд, чьи возможности нередко даже объединяются. Дополнительно во многих играх изменяется частота предоставления фри-спинов, например, они могут предлагаться после каждого успешного вращения.

Где удобнее всего знакомиться с новинками индустрии?

Не секрет, что даже достаточно опытные гемблеры не слишком любят начинать знакомство с только что вышедшими слотами непосредственно в игровых залах. Здесь неизменно присутствует слишком высокий риск проиграть все денежные средства из-за незнания особенностей симулятора. Избежать материальных потерь сегодня помогают такие виртуальные площадки, как казино Супер Слотс, где представлены демонстрационные версии аппаратов.

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