Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в финал Кубка Кремля
Спорт
20 октября 2017
АА
Сегодня в полуфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем, посеянный под первым номером, встречался с украинско-колумбийским дуэтом Денис Молчанов / Хуан Себастьян Кабаль и выиграл в двух сетах - 7:6, 6:4.
Максим Мирный и Филипп Освальд. Фото Белорусской теннисной федерации
Еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо завершили выступление, проиграв в четвертьфинале Дамиру Джумхуру (Босния и Герцеговина) и Антонио Санчичу (Хорватия) - 4:6, 6:7 (4:7). Боснийско-хорватская пара в полуфинале сыграет с россиянами Евгением Донским и Андреем Кузнецовым. В женском одиночном разряде две белорусские теннисистки добрались до четвертьфинальной стадии. Александра Саснович (100-й номер рейтинга WTA) в поединке за выход в полуфинал проиграла россиянке Дарье Касаткиной (28) - 4:6, 3:6, а Вера Лапко (167) уступила румынке Ирине-Камелии Бегу (56) - 3:6, 6:4, 5:7. Обе белоруски впервые играли в четвертьфинале турниров WTA категории "Премьер", пишет БЕЛТА.
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