Отчисленный за нарушение режима «горняк» Лаптев снова вызван в сборную Беларуси
Спорт
25 октября 2017
АА
Денис Лаптев, со скандалом отчисленный из сборной Беларуси после матча с Люксембургом, вновь вызван тренером Игорем Криушенко на спарринги с Арменией и Грузией.
naviny.by
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал для «Прессболла» выбор состава на товарищеские матчи с командами Армении и Грузии. В частности, наставник объяснил, почему вновь вызвал на сбор нападающего "Шахтера" Дениса Лаптева, который ранее был отчислен из команды за нарушение режима, и рассказал о причинах отсутствия в ростере вратаря «Нанси» Сергея Черника и защитника «Краснодара» Александра Мартыновича.
«Надеюсь, Денис сделал правильные выводы, исправился, - отметил главком. - Я решил дать ему шанс и верю, что он поможет нам в товарищеских матчах. Невызов Черника связан с тем, что хочу дать возможность поиграть Гутору, который хорошо зарекомендовал себя в Украине. Также впервые пригласил Щербицкого, который демонстрирует хорошую игру за БАТЭ в чемпионате Беларуси и Лиге Европы. Отсутствие Мартыновича объясняется тем, что он недавно перенес операцию на голеностопе».
Сегодня в полуфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем, посеянный под первым номером, встречался с украинско-колумбийским дуэтом Денис Молчанов / Хуан Себастьян Кабаль и выиграл в двух сетах - 7:6, 6:4.
Несмотря на яркую игру против французов в Париже, закончившуюся со счетом 1:2, выступление в этом отборе национальной сборной стало одним из худших в истории. Беларусь заняла последнее место в группе, пропустив вперед даже Люксембург.
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