"Барселона" продаст название домашнего стадиона

Как сообщают мировые информационные агентства, "Барселона" может продать название домашнего стадиона "Камп Ноу" фармацевтической компании. Сумма сделки составляет, по предварительным данным, 400 млн евро, что может стать рекордом для сделок подобного рода.

Если стороны договорятся, то к названию стадиона "Камп Ноу" добавится наименование фармацевтической компании.

По предварительным данным, контракт с фармацевтической компанией планируется подписать на 30 лет с возможностью продления.