В Беларуси зарегистрировано общественное объединение по американскому футболу

Как сообщила пресс-служба Минюста, целями деятельности данного общественного объединения являются: развитие американского футбола и всех других его разновидностей; организация и проведение спортивных мероприятий и участие в них, в том числе спортивная подготовка спортсменов (команд спортсменов) и их представление от своего имени на спортивных соревнованиях по американскому футболу; физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, формирование здорового образа жизни среди детей и взрослых; научно-методическое и медицинское обеспечение спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов) по американскому футболу; предотвращение допинга в американском футболе и борьба с ним, организация допинг-контроля.