В Беларуси зарегистрировано общественное объединение по американскому футболу
Спорт
ЕЖЕДНЕВНИК,
26 октября 2017
АА
Министерством юстиции зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Американский футбол».
Как сообщила пресс-служба Минюста, целями деятельности данного общественного объединения являются: развитие американского футбола и всех других его разновидностей; организация и проведение спортивных мероприятий и участие в них, в том числе спортивная подготовка спортсменов (команд спортсменов) и их представление от своего имени на спортивных соревнованиях по американскому футболу; физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, формирование здорового образа жизни среди детей и взрослых; научно-методическое и медицинское обеспечение спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов) по американскому футболу; предотвращение допинга в американском футболе и борьба с ним, организация допинг-контроля.
Сегодня в полуфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем, посеянный под первым номером, встречался с украинско-колумбийским дуэтом Денис Молчанов / Хуан Себастьян Кабаль и выиграл в двух сетах - 7:6, 6:4.
Несмотря на яркую игру против французов в Париже, закончившуюся со счетом 1:2, выступление в этом отборе национальной сборной стало одним из худших в истории. Беларусь заняла последнее место в группе, пропустив вперед даже Люксембург.
Прокуратурой города Минска проведена проверка соблюдения трудового законодательства должностными лицами военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет».