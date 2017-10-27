Жарко: Подготовка спортивного резерва и тренерских кадров является одной из главных задач БГУФК

Белорусский государственный университет физической культуры отмечает 80-летие. В эти дни в его стенах проходят мероприятия, связанные с юбилеем вуза. Одно из основных – международная научно-практическая конференция «Система подготовки спортивного резерва», сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.

«В летопись белорусского и мирового спорта вписали свои победы и имена многие студенты и выпускники университета, успехами которых мы очень гордимся»,– подчеркнул вице-премьер. Он также отметил, что выпускниками университета являются и замечательные тренеры, которые подняли развитие своего спорта на высшую ступень. Такие как Александр Васильевич Медведь, Ирина Юрьевна Лепарская, Николай Иванович Козеко и многие другие. «Именно тренер является основным в подготовке спортсмена и стоит практически за каждым спортивным достижением», – сказал Василий Жарко.

Министр спорта и туризма Александр Шамко отметил, что конференции, посвященные работе со спортивным резервом, планируется проводить раз в два года. На них тренеры из разных стран в открытом диалоге смогут почерпнуть друг у друга новые интересные практические идеи, яркие научно-методические разработки.