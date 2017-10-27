Жарко: Подготовка спортивного резерва и тренерских кадров является одной из главных задач БГУФК
Спорт
27 октября 2017
АА
Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на открытии международной научно-практической конференции "Система подготовки спортивного резерва" в БГУФК.
http://www.mst.by
Белорусский государственный университет физической культуры отмечает 80-летие. В эти дни в его стенах проходят мероприятия, связанные с юбилеем вуза. Одно из основных – международная научно-практическая конференция «Система подготовки спортивного резерва», сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.
«В летопись белорусского и мирового спорта вписали свои победы и имена многие студенты и выпускники университета, успехами которых мы очень гордимся»,– подчеркнул вице-премьер. Он также отметил, что выпускниками университета являются и замечательные тренеры, которые подняли развитие своего спорта на высшую ступень. Такие как Александр Васильевич Медведь, Ирина Юрьевна Лепарская, Николай Иванович Козеко и многие другие. «Именно тренер является основным в подготовке спортсмена и стоит практически за каждым спортивным достижением», – сказал Василий Жарко.
Министр спорта и туризма Александр Шамко отметил, что конференции, посвященные работе со спортивным резервом, планируется проводить раз в два года. На них тренеры из разных стран в открытом диалоге смогут почерпнуть друг у друга новые интересные практические идеи, яркие научно-методические разработки.
Сегодня в полуфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем, посеянный под первым номером, встречался с украинско-колумбийским дуэтом Денис Молчанов / Хуан Себастьян Кабаль и выиграл в двух сетах - 7:6, 6:4.
Несмотря на яркую игру против французов в Париже, закончившуюся со счетом 1:2, выступление в этом отборе национальной сборной стало одним из худших в истории. Беларусь заняла последнее место в группе, пропустив вперед даже Люксембург.
Прокуратурой города Минска проведена проверка соблюдения трудового законодательства должностными лицами военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет».