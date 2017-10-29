«Шахтер» уходит в отрыв после неожиданной осечки БАТЭ с аутсайдером
ЕЖЕДНЕВНИК, 29 октября 2017
Теперь «горняки» за три тура до окончания чемпионата идут на первом месте даже с учетом возможного возвращения борисовчанам трех очков.
by.utro.news
«БАТЭ» не сумел переиграть аутсайдера чемпионата «Нафтан», уже попрощавшегося с высшей лигой, в родных стенах. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Борисовчан обошли в турнирной таблице минские «динамовцы», разгромившие «Ислочь» со счетом 5:1.
Напомним, что накануне «Шахтер» одолел могилевский «Днепра» - 2:1.
Таким образом, «Шахтер» набирает 62 очка, «Динамо» - 59, а БАТЭ – 58.
Правда, в АБФФ направлена апелляция со стороны БАТЭ по поводу неправомерности лишения борисовской команды трех очков в матче со «Слуцком». В случае ее удовлетворения БАТЭ обойдет «Динамо».
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