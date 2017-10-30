МАЗы выступят в 40-м «Дакаре»

Три белорусских экипажа выйдут на старт в 40-м «Дакаре». Гонка состоится в январе 2018 года в Южной Америке.

На старт, как и в предыдущие годы, выйдут три белорусских экипажа. Гонка состоится с 6 по 20 января 2018 года в Южной Америке. Организаторы увеличат число скоростных участков, которое станет рекордным для ралли - около 4 тыс. км. Всего гонщикам предстоит преодолеть более 9 тыс. км бездорожья.

Беларусь на ралли-рейде представят три экипажа на гоночных МАЗах, которые ранее уже участвовали в "Дакаре" и другой престижной гонке - "Шелковый путь".

Спортивные грузовики изменятся незначительно: специалисты дополнительно поработали над двигателями и трансмиссией, из-за которой возникли проблемы на евразийском ралли-рейде летом. На "Дакар-2018" отправятся опытные гонщики, которые участвовали в последних марафонах.

Лидер команды Сергей Вязович выступит вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй автомобиль поведут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

В третьем экипаже будут Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. Конкуренцию белорусам составят все известные команды. В частности, КамАЗ выставит на гонку сразу четыре экипажа. Кроме того, в гонке примет участие команда Petronas Iveco, хотя ее лидер Жерар де Рой предпочел ралли Africa Eco Race, которое также пройдет в январе, сообщила БЕЛТА.

Среди серьезных соперников у белорусов будут опытные экипажи MAN, Tatra и Renault. "К 40-летию "Дакара" планируется подготовить очень интересный маршрут. Наша команда полна оптимизма и готова к спартанским условиям: спортивные грузовики МАЗ можно считать одними из лучших в мире, экипажи обладают большим опытом. Все последние месяцы до старта "Дакара" мы тренируемся", - сказал руководитель "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Белорусская команда регулярно выступает на ралли-рейде "Дакар". Последняя гонка в 2017 году оказалась самой успешной. Экипаж Александра Василевского занял на марафоне шестое место. При этом всем трем экипажам удалось благополучно добраться до финиша.

