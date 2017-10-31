Медальные надежды белорусов на Олимпиаде в Пхенчхане связаны с биатлоном и фристайлом

Беларусь надеется завоевать медали в биатлоне и фристайле на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщил заместитель министра спорта и туризма, шеф миссии белорусской команды на предстоящих играх Александр Барауля.

По словам Александра Бараули, уже завершены три стадии подготовки белорусских атлетов, сейчас начинается заключительная четвертая. "Группа претендентов на лицензии давно сформирована, отборочные соревнования продолжатся до середины января 2018 года. Окончательно международные федерации опубликуют рейтинги 22 января, тогда точно можно будет сказать, кто отправится на зимнюю Олимпиаду", - отметил он, передает БЕЛТА.

Представители СМИ поинтересовались медальными перспективами белорусских атлетов. Добиться результатов четырехлетней давности в Сочи, где на счету белорусских спортсменов было пять золотых и одна бронзовая награда, будет сложно, отметил Александр Барауля, но на предстоящих зимних Играх необходимо исходить из потенциала атлетов. "Безусловно, каждый из участников рассчитывает на максимальный результат. Соперники также приедут за наградами, и, на мой взгляд, на Олимпиаде будет иметь огромное значение психологическая готовность. Еще четыре года назад были разработаны планы подготовки к Пхенчхану. Конечно, надежды нашей команды, в первую очередь, связываем с выступлением в биатлоне, фристайле. Наблюдаем положительную динамику в конькобежном спорте", - рассказал шеф миссии.

Он отметил, что в белорусской олимпийской сборной 45 кандидатов в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках и горнолыжном спорте.

"На данный момент с уверенностью можно говорить о десяти лицензиях (пяти мужских и пяти женских). Фристайлисты на этапах Кубка мира сезона 2017/2018 планируют завоевать четыре лицензии у мужчин и три - у женщин, в шорт-треке - одна-две лицензии, в горнолыжном - две лицензии, конькобежный спорт - две-четыре лицензии. В лыжном спорте поставлена задача отобраться шести спортсменам", - рассказал Александр Барауля.

Лишь теоретические шансы имеют на поездку в Пхенчхан представители фигурного катания, не смогла квалифицироваться на Олимпиаду, уступив в домашнем турнире в сентябре 2016-го, национальная команда по хоккею с шайбой. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Республика Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года - разыграют 102 комплекта в 15 видах спорта.

На предыдущих Играх четырехлетия в 2014 году в Сочи в активе белорусской команды пять золотых наград, которые завоевали Дарья Домрачева (три медали), фристайлисты Антон Кушнир и Алла Цупер, и бронзовая награда биатлонистки Надежды Скардино.

