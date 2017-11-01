Двух российских лыжников лишили олимпийских медалей

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов признаны полностью виновными в нарушении антидопингового кодекса в Сочи-2014. Их результаты, показанные на Олимпиаде, будут аннулированы.

МОК признал Легкова и Белова виновными в нарушении допинговых правил на Олимпиаде. Об этом РБК сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сейчас мы получили только короткое уведомление. Резолютивной части никто еще не видел», - сказала она.

Решение о дисквалификации Легкова и Белова было принято по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Результаты обоих спортсменов на Олимпиаде в Сочи будут аннулированы.

Легков и Белов дисквалифицированы пожизненно. Они не смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года и других соревнованиях, проводимых МОК.

Легков в Сочи выиграл золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете. Его результаты на Олимпиаде 2014 года аннулированы, медали должны быть возвращены МОК. Также Легков пришел десятым в скиатлоне - этот результат тоже будет аннулирован.

Серебро в эстафете вместе с Легковым завоевали Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин. Они также должны будут вернуть свои медали МОК. Серебро вместо россиян получат французы, которые стали в Сочи третьими. Бронза достанется норвежцам.

Олимпийским чемпионом в гонке на 50 км станет Максим Вылегжанин, который пришел в марафоне вторым. Серебро получит еще один россиянин Илья Черноусов, бронзу - норвежец Мартин Сундбю.

Белов в число призеров Олимпиады не вошел. В скиатлоне в Сочи он был восемнадцатым, в гонке на 15 км классическим стилем - 25-м. Эти результаты аннулированы.

Федерация лыжных гонок России оспорит решение о дисквалификации спортсменов. «Мы, конечно», будем подавать апелляцию», - сказала РБК Вяльбе.

Cпортивный юрист, партнёр юридической компании SILA International lawyers Михаил Прокопец в разговоре с РБК отметил, что в течение 21 дня «после получения текста решения МОК» спортсменам необходимо обратиться в Лозаннский суд с обжалованием.

«Решение не то, чтобы какое-то неожиданное. Со стороны МОК какого-то сочувствия, снисхождения или понимания ждать не следует, исходя из того, как развивались события и в прошлом году, и в этом. Если спортсмены уверены в своей правоте, я бы порекомендовал им обращаться в Лозаннский суд с обжалованием. До Олимпиады еще есть время», - пояснил Прокопец.

По его словам, прецеденты вынесения Лозаннским судом решений против МОК были. «Шансы есть. Нужно стараться, пока есть малейший шанс. Все зависит от арбитров Лозаннского суда, от того, какие будут аргументы. Решение МОК никакой не показатель, во всяком случае для меня, потому что есть определенные вопросы к МОК», - добавил Прокопец.

Награды российских лыжников - первые медали, завоеванные сборной России в Сочи, которые сборная России вынуждена будет вернуть. Остальные результаты, показанные сборной в Сочи, пока остаются в силе. МОК продолжает рассматривать дела в отношении российских представителей других видов спорта, в том числе биатлонистов и бобслеистов.

После публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена шесть российских лыжников были отстранены от участия в соревнованиях. Речь на тот момент шла не о дисквалификации, а об отстранении на время расследования. Помимо Легкова и Белова, в число этих спортсменов вошли Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.