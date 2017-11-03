БАТЭ в драматическом матче крупно уступил «Кельну»

После домашней победы на немецким «Кельном» (1:0) белорусский клуб не сумел во втором тайме сохранить победный счет в ответной встрече и уступил хозяевам поля со счетом – 2:5.

«Кельн» при аншлаге в 50 тыс. зрителей, уставших ждать побед от своей команды, попытался задавить борисовчан в начале встречи. Но первый опасный момент все же создал БАТЭ: на 6-й минуте летящий от своего защитника рикошет Иванича каким-то чудом вытащил голкипер хозяев Хорн.

Потом последовали два выпада французского легионера «Кельна» Гирасси. Третью, на этот раз результативную попытку «Кельну» подарила обрезка Драгуна. Воспользовавшись ею, немецкий форвард Цоллер проскочил между двумя защитниками белорусского клуба, и пробил мимо Щербицкого – 0:1 на 16-й минуте.

Но развить успех хозяева не смогли. На 31-й минуте безалаберная расстановка игроков «Кельна» при исполнении штрафного Риосом позволила Милуновичу без проблем прицелиться и вколотить ответный мяч в ворота немцев – 1:1.

А через две минуты подхвативший на фланге мяч Риос снова переадресовал его в штрафную хозяев, и там Сигневич изумительным ударом через себя сделал счет 2:1!

Во втором тайме в составе «Кельна» последовала замена – на поле вышел Осако. И вскоре он сравнял счет. Невнимательность на этот раз игроков БАТЭ привела на 54-й минуте к точному удару японца – 2:2.

Через несколько минут Стасевич получил желтую карточку возле своей штрафной, а «кельнцы» - перспективный штрафной. На этот раз блеснул Гирасси, пробивавший с 20 метров, - 2:3. Практически же сразу Сигневич мог забивать во второй раз после очередной точной подачи Риоса. Но нападающий БАТЭ из выгоднейшей позиции попал во вратаря «Кельна».

В отличие от первого тайма во второй половине доминировал «Кельн», а игроки БАТЭ явно подсели. На 81-й минуте фланговую атаку хозяев завершил Осака – 2:4, а в самой конце встречи отличился Йоич - 2:5. Это – первая победа немцев в групповом турнире Лиги Европы.

Во втором матче этой группы довольно неожиданно «Арсенал» не смог в Лондоне обыграть «Црвену Звезду» - 0:0.