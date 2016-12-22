В Турции убили российского посла

В Турции совершено нападение на посла России Андрея Карлова в центре современного искусства в Анкаре. Посол получил серьезные ранения, от которых он скончался в больнице.
Фото: Burhan Ozbilici/AP
Нападение произошло во время открытия фотовыставки в центре современного искусства в столице Турции. На российского посла напали, когда он произносил речь с трибуны в галерее.
Телеканал NTV сообщает, что вместе с Карловым еще три человека получили ранения.
Всего было слышно от 15 до 20 выстрелов в центре современного искусства. По данным издания, сначала злоумышленник открыл стрельбу в зале центра современного искусства, затем он выстрелил Карлову в спину. По некоторой информации, неизвестные смогли проникнуть внутрь галереи, предъявив на входе удостоверения полицейских.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщила что посол России в Турции Андрей Карлов скончался.
«Сегодня трагичный день для российской дипломатии. Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии получил ранение посол России, от которого он скончался», — сказала она (цитата по ТАСС).
Москва квалифицирует случившееся как террористический акт. Захарова заявила, что виновные в нападении будут наказаны. Убийство Карлова будет поставлено на повестке перед членами Совбеза ООН. Официальный представитель МИД России заявила, что Россия продолжит решительно бороться с терроризмом, пишет РБК.
Министерство иностранных дел Беларуси осудило нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова.
"Решительно осуждаем варварское и подлое нападение на российского посла", — говорится на странице белорусского МИД в "Твиттере".
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