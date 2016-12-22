За день погибли пятеро украинских военных

На Донбассе в ходе столкновений с сепаратистами за день погибли пять украинских военнослужащих. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко, передает 112 Украина.

Он добавил, что еще шесть военных получили ранения, а 10 — травмы и контузии. В пресс-центре силовой операции в Донбассе ранее сообщили, что основные бои 18 декабря происходили на дебальцевском направлении в районе Светлодарской дуги.

По информации Киева, сепаратисты начали обстрел в 6 утра с применением минометов и артиллерии, после чего пошли в наступление. Затем украинские подразделения обошли их с фланга. В результате, как отметили в Минобороны, сепаратисты потеряли более 25 человек убитыми и до 30 — ранеными.

В милиции самопровозглашенной Луганской народной республики «Интерфаксу» заявили, что прорыв, наоборот, пытались устроить украинские военные. По данным ЛНР, украинские войска потеряли 10 человек убитыми, а потери сепаратистов составили два человека. Представители милиции заявили, что полностью контролируют ситуацию под Дебальцевом..

«Эти потери наши войска понесли на Светлодарской дуге и в результате вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. Это самые тяжелые потери вооруженных сил Украины за последние пять месяцев», — отметил Лысенко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины между официальными властями и сепаратистами продолжается с весны 2014 года, когда власть в стране сменилась после массовых уличных выступлений и бегства президента Виктора Януковича.

За два с половиной года, по данным Минобороны Украины, войска потеряли в Донбассе убитыми более двух тысяч человек. Свыше семи тысяч бойцов украинской армии получили ранения.