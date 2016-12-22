Эрдоган назвал провокацией убийство посла России в Турции

По словам главы государства, Турция и Россия обладают достаточным опытом, который позволит не поддаваться на провокации, сообщило агентство Анадолу.

"Атака против посла России в Анкаре - это атака против государства и народа Турции. Это открытая провокация в отношении турецко-российских отношений. Уверен, что этот факт осознают и наши друзья в России", - сказал президент.

Глава турецкого государства от своего имени и от имени турецкого народа выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и всему дружественному народу России. По его словам, в ходе беседы президентов Турции и России стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления солидарности в борьбе с международным терроризмом.

"Отмечена целесообразность создания оперативного центра по расследованию произошедшего, в работе которого примут участие российские специалисты. Турецкая сторона подчеркнула, что готова к совместному осуществлению всех необходимых работ, в связи с чем даны необходимые указания главе правительства и министрам", - сказал президент Турции.

По словам главы государства, инцидент всесторонне расследуется при непосредственном участии главы МВД Сулеймана Сойлу. Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник вечером на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцей посла оказался экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Нападавший был ликвидирован в ходе полицейского штурма. Полиция Турции задержала в районе Сёке мать, отца и сестру Мевлюта Мерта Алтынташа. Кроме того, задержан сотрудник полиции, который жил в одной квартире с Алтынташем.