Эрдоган назвал провокацией убийство посла России в Турции
В мире
20 декабря 2016
АА
Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова - провокация, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, Турция и Россия обладают достаточным опытом, который позволит не поддаваться на провокации, сообщило агентство Анадолу.
"Атака против посла России в Анкаре - это атака против государства и народа Турции. Это открытая провокация в отношении турецко-российских отношений. Уверен, что этот факт осознают и наши друзья в России", - сказал президент.
Глава турецкого государства от своего имени и от имени турецкого народа выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и всему дружественному народу России. По его словам, в ходе беседы президентов Турции и России стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления солидарности в борьбе с международным терроризмом.
"Отмечена целесообразность создания оперативного центра по расследованию произошедшего, в работе которого примут участие российские специалисты. Турецкая сторона подчеркнула, что готова к совместному осуществлению всех необходимых работ, в связи с чем даны необходимые указания главе правительства и министрам", - сказал президент Турции.
По словам главы государства, инцидент всесторонне расследуется при непосредственном участии главы МВД Сулеймана Сойлу. Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник вечером на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцей посла оказался экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Нападавший был ликвидирован в ходе полицейского штурма. Полиция Турции задержала в районе Сёке мать, отца и сестру Мевлюта Мерта Алтынташа. Кроме того, задержан сотрудник полиции, который жил в одной квартире с Алтынташем.
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