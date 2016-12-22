В список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.
США расширили санкционный список против России в связи с событиями в Украине. Об этом говорится в заявлении министерства финансов США, пишет ТАСС.
В список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.
В санкционные списки США против России из-за событий в Украине добавлены следующие физические лица: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин.
США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями в Украине и воссоединением Крыма с Россией. Эти меры включают запрет въезд в страны ЕС и США для ряда должностных лиц из РФ, а также заморозку их активов. Кроме того, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.
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