В список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.

США расширили санкционный список против России в связи с событиями в Украине. Об этом говорится в заявлении министерства финансов США, пишет ТАСС

В список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.

В санкционные списки США против России из-за событий в Украине добавлены следующие физические лица: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин.

США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями в Украине и воссоединением Крыма с Россией. Эти меры включают запрет въезд в страны ЕС и США для ряда должностных лиц из РФ, а также заморозку их активов. Кроме того, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.