Тюменского блогера осудили на 2,5 года за пост о Сирии

Поводом послужил пост в ЖЖ «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», пишет РБК



Тюменский блогер Алексей Кунгуров обвинялся по ч.1 ст. 205.2 УК РФ («публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание»). Выездная коллегия Приволжского окружного военного суда признала его виновным и приговорила к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом РБК сообщила жена осужденного Асия Байшихина.



«Информации сейчас крайне мало, я знаю только, что ему (Алексею Кунгурову. — РБК) присудили два года колонии-поселения. С февраля Алексей находился под подпиской о невыезде, и в июне ему изменили меру пресечения на СИЗО. Все это время он находится в СИЗО №1 в Тюмени», — рассказала Байшихина РБК.



Как сообщил РБК адвокат Кунгурова Александр Зырянов, защита намерена обжаловать приговор: «Мы будем подавать апелляцию в военную коллегию Верховного суда. Планируем сделать это в начале следующей недели. У нас на это есть десять дней».

Уголовное дело в отношении Кунгурова было возбуждено в марте из-за поста в «Живом журнале» с заголовком «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», в котором блогер критиковал действия российской армии в Сирии.



В августе Генпрокуратура сообщила, что в первом полугодии 2016 года на 73% выросло число преступлений террористического характера по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве тогда уточнили, что всего было выявлено 1313 преступлений террористической направленности и 830 экстремистских преступлений. Замглавы Генпрокуратуры Александр Буксман отмечал, что рост числа таких преступлений — «результат превентивной работы правоохранительных органов по отслеживанию в сети интернет запрещенных публикаций, привлечению к уголовной ответственности лидеров и участников бандподполья на Северном Кавказе, их пособников, лиц, воюющих в Сирии в составе террористических группировок».







