Выборщики США в основном "предавали" Клинтон

Семеро выборщиков отдали свои голоса не тем кандидатам, что победили в их штатах. Наибольшее число «отступников» оказалось у демократов - пять. Причем один из положенных Клинтон голосов отошел активистке по имени Вера Пятнистый Орел.

Из положенных ему по итогам голосования 8 ноября 306 голосов выборщиков Дональд Трамп получил на два меньше — 304. Его соперница Хиллари Клинтон недосчиталась пяти голосов выборщиков, которые проголосовали за других кандидатов, пишет The New York Times. Вместо 232 подсчитанных к моменту написания этой статьи голосов она получила 227, пишет РБК.

После голосования 8 ноября и неожиданной для многих победы республиканца Дональда Трампа сторонники демократов по всей стране развернули кампанию агитации выборщиков, в ходе которой призывали их не голосовать за Трампа. В ход шли телефонные звонки, петиции, обращения, электронные письма. В день голосования коллегии выборщиков во многих столицах штатов противники Трампа устроили пикеты и демонстрации.

Однако в результате число «отступников» среди демократов в 2,5 раза превысило число республиканцев, последовавших советам протестующих.

Оба республиканских выборщика, проголосовавших не за Трампа, оказались из штата Техас. Отказавшись голосовать за Трампа, они не изменили республиканским убеждениям: один отдал голос за либертарианца Рона Пола, другой — за губернатора штата Огайо республиканца Джона Кейсика, который проиграл Трампу на праймериз.

Трое выборщиков от штата Вашингтон, которые должны были голосовать за Клинтон, отдали голоса представителю другой партии — республиканцу Колину Пауэллу, бывшему госсекретарем США при президента Джордже Буше-младшем. Один в​ыборщик от штата Гавайи решил, что президентом должен быть демократ Берни Сандерс (Клинтон обошла его на праймериз). Еще один член коллегии выборщиков от штата Вашингтон решил, что президентом должна стать активистка по борьбе за права коренных жителей Америки по имени Вера Пятнистый Орел (Faith Spotted Eagle), которую многие считали вымышленным персонажем.

Порядок формирования коллегий различается от штата к штату, причем законодательно обязанность выборщика проголосовать за победителя не прописана, однако в некоторых штатах за отказ от голосования предусмотрено наказание в виде штрафа или назначение выборщиком другого человека.