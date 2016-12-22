Большую пресс-конференцию Путина перенесли из-за похорон российского посла
В мире
21 декабря 2016
АА
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря, вместо четверга, как планировалось ранее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 21 декабря.
фото: tass.ru
«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал официальный представитель Кремля. Он добавил, что Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях, передает ТАСС.
Ежегодная пресс-конференция начнется в полдень. Аккредитация журналистов остается в силе, подчеркнул Дмитрий Песков.
20 декабря министры иностранных дел России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу — встретили в московском Внуково гроб с телом Карлова. До этого в аэропорту Анкары прошла церемония прощания с убитым послом.
62-летний Карлов был застрелен в столице Турции 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после атаки.
В тот же день Путин поручил представить дипломата к государственной награде и увековечить его память.
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