Послу Карлову присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Карлову А.Г.».
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Андрей Карлов удостоен почетного звания «за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.
Звание присвоено посмертно.
Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре.
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