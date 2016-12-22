Президент Польши подписал закон о создании Войск территориальной обороны

ВТО смогут проводить военные действия на суше, а также вести антикризисные и антитеррористические действия.

В среду, 21 декабря, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании Войск территориальной обороны (WOT), передает «Радио Польша».

Согласно закону, Войска территориальной обороны являются новым видом Вооруженных сил Польши наряду с Сухопутными войсками, Военно-воздушными силами, Военно-морским флотом и Специальными войсками Польши.

Они смогут проводить военные действия на суше при сотрудничестве с оперативными войсками, а также вести антикризисные и антитеррористические действия. Войска территориальной обороны также должны будут бороться с невоенными угрозами, вести просветительскую и информационную деятельность.

В течение нескольких лет Министерство оборы планирует создать 17 бригад (по одной в каждом воеводстве и две в Мазовецком воеводстве). В первую очередь будут созданы бригады в Люблинском, Подляском и Подкарпатском воеводстве, а также 4 батальона – в городах Люблин, Белосток, Жешув и Седльце.

Планируется, что в 2018 году данный вид Вооруженных сил будет насчитывать около 35 тысяч солдат, а в 2019 году – около 53 тысяч. По оценкам правительства, стоимость создания и эксплуатации WOT составит 3,6 млрд злотых (около 818 млн евро).

Территориальная оборона в ее новой форме будет создана уже в начале 2017 года.