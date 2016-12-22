Зюганов предложил создать союз России, Беларуси, Украины и Казахстана

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался за создание Россией совместного союзного государства с Беларусью, Украиной и Казахстаном.

"Россия, Беларусь, Казахстан, Украина могли бы сформировать союзное государство", - сказал Зюганов во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение границ СССР и в каких рамках.

По его мнению, такой союз бы имел «великолепный потенциал», пишет ria.ru.



