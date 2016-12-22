Обратный тренд. Москвичи разочаровываются в гипермаркетах и возвращаются в «магазины у дома»

Причины - мода на здоровый образ жизни (люди все чаще отдают предпочтение свежим продуктам, которые могут приобрести недалеко от дома) и стремление сэкономить.

Москвичи все больше предпочитают гипермаркетам небольшие торговые форматы. Потребительский спрос смещается в пользу товаров первой необходимости, а удовлетворить его способен и «магазин у дома», пишет РБК.

Количество покупателей в магазинах крупных форматов сократилось, следует из исследования потребительских предпочтений жителей Москвы и Московской области за 2016 год, подготовленного компанией EY. Согласно опросу, проведенному среди 1100 жителей Москвы и Московской области в ноябре и декабре 2016 года, 8% респондентов стали реже покупать продукты в гипермаркетах.

Основной отток покупателей произошел в «магазины у дома» — 40%, супермаркеты — 19% и онлайн-площадки — 12%.

Самым популярным местом для совершения покупок являются магазины у дома — каждый третий респондент заходит в них от 3 до 5 раз в неделю. Тогда как почти половина респондентов — около 44% — посещают гипермаркеты реже одного раза в неделю, говорится в исследовании.

Выводы EY подтверждают и данные крупнейших российских ретейлеров. Формат «гипермаркеты» был самым неудачным для «Магнита» за первые девять месяцев 2016 года, следует из материалов компании. Выручка в сопоставимых магазинах сократилась на 9,6%, трафик — на 8,3%, а средний чек — на 1,45%.

Гипермаркеты «Карусель» и «Мегамарт» (входят в X5 Retail group и в ГК «Дикси» соответственно) хоть и показали по итогам девяти месяцев рост продаж на 5 и 5,5%, но он оказался значительно скромнее, чем у меньших по формату магазинов. Так, выручка сетей «Пятерочка» и «Перекресток» (X5 Retail group) увеличилась на 33 и 19%, а «Виктории» и «Дикси» — на 14,5 и 19,8%, свидетельствуют отчетности ретейлеров.

В качестве основных причин, по которым покупатели выбирают «магазины у дома», аналитики EY называют моду на здоровый образ жизни («респонденты все чаще отдают предпочтение свежим продуктам, которые могут приобрести недалеко от дома») и стремление сэкономить. При более частом посещении небольших магазинов сумма среднего чека снижается, замечает Юрий Макаров.

«В ассортименте формата гипермаркет, как правило, большую долю имеют товары непродовольственного ассортимента, а сам формат предполагает относительно высокий средний чек, крупные объемные покупки впрок», — объясняет старший аналитик по потребительскому сектору Райффайзенбанка Наталья Колупаева. При этом, по ее словам, изменилась сама потребительская модель россиян. «Меньшее количество наименований товаров в покупке, больший фокус на товарах первой необходимости», — резюмирует она.

С этим мнением согласен и управляющий партнер Colliers International Николай Казанский: «В последние полтора-два года потребители все больше тяготеют к комфортному шоппингу «у дома». На это повлияли экономическая ситуация последних нескольких лет, а также изменения покупательских предпочтений потребителей». В свою очередь продуктовые ретейлеры оперативно отреагировали на изменение спроса, отмечает Казанский, чем обусловлено активное развитие сетей в формате «магазин у дома».

Вакантные площадки в стрит-ритейле, появившиеся вследствие кризиса, оказались востребованы мини-форматами, признает эксперт компании «Магазин Магазинов» Марьяна Матуева. «На улицах города появились знакомые игроки с приставкой «Daily» — то есть «ежедневный». Рынок отвечает предложением на спрос: купить меньше и с быстрым сервисом. Эти магазины ориентируется на потребителя, которому неудобно пропадать в гипермаркете на несколько часов в круговороте рабочей недели».