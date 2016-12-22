При взрыве в переходе московского метро пострадали шесть человек
В мире
22 декабря 2016
АА
В пресс-службе метрополитена заявили, что происшествие не отразилось на работе столичной подземки.
фото: tass.ru
Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.
"При проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время следстве нными органами СК по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают очевидцев случившегося. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ.
Как сообщили правоохранители, криминальной подоплеки в ЧП нет. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ, так как была нарушена техника безопасности. В результате взрыва разрушены металлические конструкции и выбиты стекла в переходе, где проводились ремонтные работы.
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