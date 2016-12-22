Украинский "Приватбанк" продан государству за одну гривну
В мире
22 декабря 2016
АА
Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "Приватбанка".
фото: ria.ru
"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины", — говорится в сообщении фонда, на которое ссылается РИА Новости.
В пресс-релизе отмечается, что необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.
"Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", − уточняется в сообщении.
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