Уровень холодной войны: больше россиян американцы не любят только китайцев
В мире
22 декабря 2016
АА
Отношение американцев к России ухудшилось до уровня 1986 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам.
фото: rbc.ru
Популярность России среди американцев упала до уровня времен холодной войны, свидетельствуют данные исследования, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам. Об этом сообщает The Washington Post, сообщает РБК.
В проведенном в декабре опросе приняли участие более тысячи граждан США. Социологи предложили им отметить на 100-градусной шкале свое отношение к России. «0» означал «холодные и отрицательные» чувства, а «100» — «очень теплые и позитивные». «50 градусов» по этой шкале означало, что человек не испытывает ни теплых, ни холодных чувств к стране. Средний показатель опроса составил 32 градуса.
Эта оценка стала самой низкой с 1986 года, когда уровень позитивного отношения к России среди американцев составлял 31 градус. The Washington Post отмечает, что в сравнении с аналогичным июньским опросом показатель снизился на два градуса.
Издание также подчеркивает, что сторонники Демократической и Республиканской партий высказали разные оценки в этом опросе. Республиканцы оценили свое отношение к России в «35 градусов», в то время как демократы поставили оценку «28 градусов».
Ниже России в этом рейтинге оказалась лишь КНДР.
Социологи проводили исследование после сообщений ЦРУ о возможной причастности российских хакеров к атакам во время президентских выборов в США.
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