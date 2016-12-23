Forbes Назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 году

В рейтинге самых благоприятных для ведений бизнеса стран, который американский Forbes составляет уже 11-й год подряд, впервые первое место заняла Швеция, продекмонстрировав гораздо более впечатляющие результаты, чем другие страны в топ-25. По сравнению с другими странами ЕС в Швеции низкий уровень госдолга, ее экономика за год выросла на 4,2%, а положительное сальдо торгового баланса составило 5,2% от ВВП. По семи из 11 из категорий, учитывавшихся при составлении рейтинга, Швеция попала в первую десятку. Среди известных в мире шведских брендов — IKEA, Volvo, Electrolux, Ericsson и H&M. Кроме того, Швеция является популярным местом для разработки технологических стартапов, таких как Skype, Spotify и SoundCloud.

Швеция — родина компаний, разработавших популярнейшие игры современности — King Digital Entertainment, основанная в 2003 и через девять лет после этого запустившая мобильную игру Candy Crush Saga (500млн скачиваний) и Mojang, основанная в 2009 и разработавшая Minecraft.

При составлении рейтинга Forbes оценивает 139 стран по 11 категориям: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, свобода (личная, финансовая и свобода торговли), уровень бюрократии, защита инвесторов и состояние фондовых рынков. Данные получены из отчетов таких организаций, как Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум.

Топ-10 страны в рейтинге: Швеция, Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Канада.