Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане
23 декабря 2016
Жертвами нападения на рождественский рынок в Берлине 19 декабря стали двенадцать человек.
фото: vesti.ru
Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии, пишет ТАСС.
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