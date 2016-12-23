Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане

Жертвами нападения на рождественский рынок в Берлине 19 декабря стали двенадцать человек.

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии, пишет ТАСС.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет сегодня экстренную пресс-конференцию.