Самые яркие цитаты Путина на большой пресс-конференции в Кремле

«Лента.ру» выбрала наиболее интересные высказывания россиского лидера.

О «вмешательстве» в американские выборы

«Все свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии Соединенных Штатов пытается свалить на внешние факторы... В этой связи у меня возникают вопросы и некоторые соображения. Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что — тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века... Часовню тоже мы развалили?»

О победе Трампа

«Не знаю, кто перевернулся бы в гробу. Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества. И работал именно в этой парадигме. До конца шел. Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит».

О силе и агрессорах

«Почему официальные лица действующей администрации (США — прим. «Ленты.ру») вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, они самые мощные? Здорово, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. А мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора, и это так».

Об отношениях с Украиной и постройке Крымского моста

«Уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент».

О просьбах освободить украинцев

«Ну конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимались журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер — а это доказано в суде — готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссера, а завтра что — должны отпустить кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам? Чем они отличаются друг от друга?»

О безвизовом режиме Украины и ЕС

«Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении. Но, насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы из Украины в Европу? Конечно, увеличится. У нас в России, только по предварительным данным, работает три миллиона украинцев».

О том, кого называть оккупантом

«Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами, в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать». (Отвечая на реплику журналиста о том, что украинцы будут считать русских оккупантами)

О доходах россиян

«У нас "припали" реальные располагаемые доходы населения, что так себе — не очень хорошо… Но здесь определенный положительный тренд возникает: в последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальных заработных плат в реальном секторе экономики».

О закрытии банков

«Нет никого, кто считал бы, что ЦБ РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. И это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего. Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые финансовыми учреждениями не являются, а являются прачечными по отмывке денег, ничего хорошего не получится. Вкладчики будут страдать».

Об отмене санкций

«Мы с удовольствием пойдем на все отмены — хотя российские сельхозпроизводители призывают нас этого не делать — в том случае, если наши партнеры, в том числе, европейские партнеры отменят антироссийские санкции».

О стоимости нефти

«Какие цены будут? Наверняка сказать никто не может. Это сложный вопрос, который зависит от очень многих факторов неопределенности, и предсказать их практически невозможно. Минэнерго уже высказывало свои предположения. Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка нефти уйдут, и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне».

О провинностях Улюкаева

«Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия. Во что это выльется в завершение — мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого какие-то выводы делать нецелесообразно и вредно».

О подходах к воспитанию

«Детей лучше не шлепать. И не ссылаться при этом на какие-то традиции — ни родителям, ни соседям, хотя такое иногда в практике бывает (...) Существует много других способов воспитания, без всяких шлепков. Ну, конечно, здесь тоже сходить с ума не нужно. Я против этих совершенно перекошенных стандартов ювенальной юстиции».

Об участии в президентских выборах

«Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации».