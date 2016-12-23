СМИ: пассажирский самолет ливийских авиалиний угнан на Мальту

Неизвестные угнали самолет ливийских авиалиний со 118 пассажирами на борту, лайнер приземлился на Мальте.

Неизвестные, вероятно, угнали пассажирский самолет A320 внутренних ливийских авиалиний. Лайнер с 118 пассажирами на борту уже приземлился в аэропорту Мальты. Об этом сообщаетпишет РБК со ссылкой на издание Times of Malta,

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат также сообщил в своем Twitter, что он проинформирован о возможном угоне самолета.